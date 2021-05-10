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İlginç köpek fotoğrafları

GENEL 10.05.2021, 10:05
İlginç köpek fotoğrafları
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Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen “Avrasya 2021” uluslararası köpek fuarı 28’nci kez kapılarını hayvan dostlarına açtı.