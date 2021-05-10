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İlginç köpek fotoğrafları
GENEL
10.05.2021, 10:05
1/10
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen “Avrasya 2021” uluslararası köpek fuarı 28’nci kez kapılarını hayvan dostlarına açtı.
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#emine erdoğan
#mescidi aksa
#cuma namazı
#Ayasofya Camii
#yabancı öğrenci
#Türk bayrağı
#24 saat
#corona virüsü
#İmran Han
#Mersin
#Cemal Kaşıkçı
#koronavirüs
#Yeni Zelanda
#Yezid
#Marmara
#İsrail Filistinlilere karşı aşırı güç kullanma
#mısır cumhurbaşkanlığı seçimi 2014
#Karadeniz-Akdeniz Yolu projesi
#hapishane isyanlar
#Çetin Doğan