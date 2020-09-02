Adli Bilişim Uzmanı uyardı: 10 dolara hayatınızı karartıyorlar

Murat Gülderen

İnternet hizmeti veren temelde 3 ağ var. Bunlar; herkesin kullandığı yüzeysel ağ, özel yazılımlarla ulaşılan derin ağ (deep web) ve karanlık ağ (darknet) olarak adlandırılıyor. Yüzeysel internet, sanal dünyanın sadece yüzde 10’unu oluşturur. Kalan kısmı ise aklınıza gelebilecek tüm illegal ya da çok gizli işler için kullanılıyor. Darknet veya deep web dünyasına TOR adı verilen tarayıcı ile giriliyor. Bu tarayıcı Google, Yandex veya Yahoo’nun arama prensibinden daha farklı çalışıyor.

İLLEGAL İŞLEM HACMİ

Siber polisler uluslararası çapta buradaki mücadelesini hızla artırsa da karanlık dünyanın belli bir sunucusu olmadığı için çoğu suçlu izini kaybettirebiliyor.

Ancak burada suçluları yakalama oranı da her geçen gün artıyor. Uzmanlara göre; bu karanlık dünyada günlük dönen illegal işlem hacmi 5 milyar dolar. Kiralık katillerden böbrek ve uyuşturucu satıcılarına, silah tüccarlarından siyah (illegal) hacker duraklarına kadar aklınıza gelebilecek tüm yasadışı işler dönüyor.

SUDAN UCUZ VERİLER

Hatta öyle ki sizin için çok önemli olan kişisel ya da kurumsal verileriniz, buralarda 50 dolara bile satılabiliyor. Satışlar ise sadece dijital paralar üzerinden yapılıyor. Adli bilişim uzmanı İsa Altun, siber şubeye gelen bazı ilginç bilgileri paylaştı. Altun, “Birisinin şifresini çalmak ve virüs göndermek sadece 50 dolar, masaüstü bilgisayarı komple ele geçirmek 100, 1 milyon zararlı spam iletisi ise 400 dolar” dedi.

ERGENLER ÇOK MERAKLI

Dark web’in özellikle ergen yaştaki çocuklar için büyük tehlikeler oluşturduğuna dikkat çeken İsa Altun, “Nitekim geçtimiz yıllarda Avrupa’da manken olmak isteyen genç kızlar, gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bir süre sonra bu gençlerin dark web’teki çeteler tarafından kaçırıldığı ve bazılarının korkunç bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Ancak son dönemlerde siber polislerin buralardaki ağırlığı çok arttı. Yani görüştüğünüz kişi bir polis olabilir ve hayatınızın büyük kısmını hapiste geçirebilirsiniz” dedi.

SUNUCULAR KİŞİSEL

Dark web’in kişisel sunuculardan oluştuğunu vurgulayan İsa Altun, şu bilgileri verdi: “Kişisel PC’ler sunucu gibi kullanıldığından, fiş çekildiğinde web sitesi yok olur. Böylece deliller ortadan kalkar. Yasadışı tüm oluşumların yer aldığı bir arenada kiralık katiller, uyuşturucu ve pornografik öğeler, pedofiller ve çocukların istismarı ile ilgili videolar, terör örgütlerine eleman kazandırmak isteyen çeteler ve silah satışları yer alıyor. Adliyelik olabilirsiniz. Kendinizi aklayana kadar maddi ve manevi yıkımlar yaşamanız söz konusu.”

CEP’İ ELE GEÇİRMEK 20 DOLAR

İsa Altun’un verdiği bilgiye göre, Türkiye özelindeki darknet’teki bazı illegal işlerin faturası şöyle: l Kredi kartı bilgileri: 10 dolar l E-posta güvenlik cevapları: 25 dolar l Banka hesap bilgileri: 25 dolar l Yüksek kredi puanı: 150 dolar l Sosyal medya hesap şifreleri: 100 dolar l Sosyal güvenlik kartı kopyası: 15 dolar l Pasaportun orijinal gibi dijital kopyası: 25 dolar l 500 kötü amaçlı e-posta spam ile şirketlerin bilişim sistemini çökertmek: 400 dolar l Kimlik, ehliyet ve diploma verileri, sosyal güvenlik ve doğum tarihi doğrulama: 3 dolar l Akıllı telefondaki bilgileri ele geçirmek: 20 dolar

NASIL ÖNLEM ALINIR?

Darknet’e Google gibi klasik tarayıcılarla girilmiyor. Bunun için sanal sunucuları kullanarak IP adresinizi sürekli olarak değiştiren özel tarayıcılar gerekiyor. Yani zaten herkes kolaylıkla bu aleme giremez.

Ama oldu da bir şekilde girdiniz... Burası çoğunlukla illegal işlerin döndüğü bir yer olduğu için her an kendinizi bu işlerin birine bulaşmış olarak görebilirsiniz. Çünkü oradan birinin dikkatini çekerseniz, başınızın belaya girmesi çok kolay.

Burası gizli bir ağ olduğu için normal yollardan yakalanma durumu kolay değil, ancak bu alemin içerisinde illegal işler çeviren kişileri yakalamak için de yüzlerce polisin ya da dedektifin olduğunu unutmayın.

Birçok ülkenin istihbarat servisinin bu şekilde darknet’te olduğu biliniyor.

Uyuşturucu satıcısı sandığınız birisi, birden polis olarak karşınıza çıkabilir.

İşinizi yaptırmak için tutacağınız bir hacker'in da dolandırıcı olmadığının garantisi yok.

Kaynak: Posta Gazetesi