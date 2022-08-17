Akıllı cihazlar topladığı verilerimizi bize karşı kullanıyorlar

Teknoloji merakınız olmasa bile evde en az bir akıllı cihazınız vardır. E-ticaret ve bilişim şirketi Amazon, ağustos ayı içinde olan akıllı süpürge şirketi iRobot’u 1,7 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşma imzaladı. Avustralya Gizlilik Vakfı’ndan David Vaile, anlaşmaya dair “Her şey verilerle ilgili” açıklamasını yaptı. Vaile gibi gizlilik savunucuları, elektrikli robot süpürgelerin, haritalama özelliklerini kullanarak Amazon’un kullanıcıların evlerinin kat planlarına erişmesine izin vereceğinden endişe duyuyor. Gizlilik Vakfı’na göre şirketler insanları bir kez gözetledikten ve verilerini kullandıktan sonra onları tüketim konusunda manipüle edebilir.

EV APTAL BİR EVDİR’

Akıllı cihazlarca toplanan veriler, üreticiler tarafından ürünlerinizi nasıl daha etkili bir şekilde satacaklarını bulmak için kullanılabilir. Vaile, insanların aşırı tüketime itildiğinini kaydederek, “Veri gizliliği açısından bakıldığında, en akıllı ev, aptal bir evdir” uyarısında bulunuyor. Günlük hayatımızın bir parçası olan ürünlerin önemlice bir bölümü ile sürekli veri üretiliyor. Cep telefonları ve onlar üzerinde hayatı kolaylaştıran uygulamalar, dolaşılan yerlerden yapılan alışverişe, sağlıktan sosyal medya aktivitelerine kadar her şeyi veriye dönüştürerek kaydediyor ve daha da kötüsü yayınlıyorlar.