Bilgisayar bağımlılığının sebepleri ve çözüm yolları

SEBEPLERİ

Çok renkli, hızlı, görsel ve işitsel, farklı uyaranlar ile zenginleştirilmiş bilgisayar oyunları ve internet çocuğun ya da ergenin bilgisayar başında keyifli ve uzun zaman geçirmesine yardımcı oluyor. Günlük sıkıntılardan uzaklaşmak isteyen çocukları cezbediyor.

· Kişinin, bağımlılığa yatkınlığının olması, bilgisayarın bilinçsiz kullanılması.

· Sosyal ilişkilerde zorlanan bireyler bu grup içinde onaylandıklarını, bir gruba dâhil olduklarını, kabul edildiklerini hissediyor.

· Yüz-yüze ilişkilerde güçlük yaşayan, fiziksel görünüşünden memnun olmayan insanlara sosyal ortam sunuyor.

· Kolay iletişim kuramayan çocuk ve ergenlere birçok kişi ile tanışma olanağı sunuyor.

· İnternet günlük yaşamda olduğundan daha çok yakınlaştırıyor, bireyler bu ortam içinde içlerinden geldiği gibi iletişim kurabiliyorlar.

· Uzun süre ucuz iletişim sağlıyor olması, birçok kişi ile aynı anda iletişim imkânı sunması cazip hale getiriyor.

· Gerçeklerden kaçmaya neden oluyor.

BİLGİSAYAR BAĞIMLILIĞINA HAS ÖZELLİKLER

· Bilgisayarla zaman geçirebilmek için maddi ve manevi şartları zorlamak.

· Bilgisayar ile geçirilen zamandan ve yapılan etkinliklerden gittikçe daha çok zevk almak.

· Kişisel problemlerden kaçmak için bilgisayar kullanmak.

· Bilgisayara ayrılan süre yüzünden ilişkilerde bozulma ve sosyal faaliyetlerde azalma olması.

· Eğitim yaşamında verimliliğin düşmesi.

· Her gün internete bağlanmak, bağlı iken zamanın farkında olamamak, sorulduğunda inkâr etmek, süre ile ilgili yalan söylemek.

· İnternet dışı uğraşlara ilginin kaybolması.

· Spor faaliyetlerinden uzaklaşmak.

· Aile ile bağlarının zayıflaması.

· İnternete girmek için yemek öğünlerini, dersleri boş vermek.

· Monitörün başında saatlerce kalındığı için fiziksel sorunlar yaşamak. Sürekli olarak bir sonraki internet oturumunu iple çekmek.

· Bilgisayar başında fazla zaman geçirildiği için suçluluk duyma ve zevk alma arasında gidip gelmek.

ZUN SÜRELİ BİLGİSAYAR KULLANIMININ NEDEN OLDUĞU PROBLEMLER:

* Boyun kaslarında tutulma, gözlerde yorulma, kızarıklık ve yanma

* Uyku saatlerinin azalması, verim düşüklüğü ve başarısızlık

* Aile ilişkilerinde aksama

ÖNERİLER

v Gençler internetten nasıl faydalanmaları gerektiğini öğrenmeli, internet ve bilgisayarı belirli bir amaçla kullanmalıdırlar.

v İnternete giriş ve çıkış saatleri için çizelge yapılarak belirlenmeli ve bu kurallara uyulmalıdır.

v Arkadaşlarına, sosyal ortamlara daha fazla zaman ayırmaları sağlanmalıdır.

v Sosyal aktiviteler, sinema, tiyatro, müze ve sportif faaliyetlere zaman ayırmalıdır.

v Arkadaşları ile internet dışı yollarla iletişim kurması özendirilmelidir.

v Aileler gençlere daha fazla (kaliteli) zaman ayırmalı, sorunları ile ilgilenmelidir.

v Okul ve arkadaş çevreleri hakkında bilgi almak üzere gençle sohbet etmeli; hoşlandığı, ilgi duyduğu konular ile kaygı ve sorunlarını aile ile paylaşması için teşvik edilmelidir.

v İnternette iken gençlerin genellikle hangi sitelere girdiklerini öğrenmek eğilimleri hakkında fikir verebilir. Bilgisayar ve internet hakkında konuşmak faydalı olabilir.

v Gençlerin bilgisayar ve internet dışında da hobi geliştirmeleri teşvik edilmeli, kitap okuma alışkanlığı örnek olunarak kazanılmalıdır.

v Gençlerden aile sorumluluklarını paylaşmaları, belirli görevleri yerine getirmeleri istenmelidir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2019, 13:54