Bilgisayar ekranlarındaki mavi ışık cildi yaşlandırıyor

Güneşten kendinizi koruyor ve cildinizde oluşabilecek hasarın önüne geçmek için uğraşıp bilgisayar başında ise fazlaca vakit mi geçiriyorsunuz? O zaman size üzücü bir haberimiz var. Bir hafta boyunca bilgisayar başında vakit geçirmek ile 25 dakika güneşe maruz kalmak aynı etkiye sahip.

25 dakika mı bir hafta mı?

Yapılan bir araştırmaya göre bilgisayarın başında vakit geçiren kişilerin ciltlerinde belirgin şekilde etkiler gözlemleniyor. Bunların başında erken yaşlanmak geliyor.

Mavi ışığın zararları

Mavi ışığın zararlarının ne olduğu ise anlatalım. Dijital cihazların yaydığı "mavi ışık" derinin derinliklerine, epidermis ve dermis yoluyla deri altı tabakasına nüfuz ederek kolajeni yok eder. Erken yaşlanmaya neden olabilir, ancak bunu yapmak için hangi dozun gerekli olduğu veya uzun süreli maruz kalmanın etkilerinin ne olduğu hala belirsiz. Ayrıca mavi ışığın melatonin seviyeleri ve uyku düzenleri üzerinde de etkileri var. Uzmanlar uzun süre mavi ışığa maruz kalmanın önemli olumsuz etkilere neden olacağı konusunda uyarıyor. Uzmanlar, ayrıca bu yüzden telefon ekranına az bakmak ve çalışırken ekran molası verilmesi gerektiğini savunuyor.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bilim insanları, yerli ve milli taşınabilir fototerapi cihaz geliştirdi. Bu sayede sarılığı olan bebekler, hastaneye yatırılmadan evlerinde "mavi ışık" tedavisi alabilecek. Cihazın özellikle yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde salgının yayılmasının önlenmesine büyük katkı sunması bekleniyor.



Kaynak: Yeni Şafak