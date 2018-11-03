Bilgisayar korsanları 81 bin kişinin Facebook yazışmalarını satışa çıkardı

Ellerinde 120 milyon Facebook kullanıcısının satılık bilgileri olduğunu söyleyen bilgisayar korsanları 81 bin hesabın özel mesajlarını yayımladı. Bu bilgilere zararlı tarayıcı uzantılarıyla ulaşıldığı tahmin ediliyor. Facebook, siteye sızılmadığını ancak daha fazla hesabın etkilenmemesi için ilave önlemler alındığını açıkladı. Ele geçirilen hesapların çoğu Rusya ve Ukrayna'da.

BBC'nin ulaştığı bilgiler, bilgileri ele geçirilen kullanıcıların büyük bölümünün Rusya ve Ukrayna'da olduğuna işaret ediyor. Ancak ABD, İngiltere, Brezilya ve başka ülkelerden de bazı kullanıcıların bilgilerinin ele geçirildiği belirtiliyor.

HER BİR HESABI 10 SENT'E SATMAK İÇİN İLAN YAYIMLADILAR

Bilgisayar korsanları her bir hesabın 10 sent'e satılık olduğuna dair bir ilan yayımladı. Ancak bu ilan daha sonra internetten kaldırıldı. Facebook yöneticilerinden Guy Rosen, tarayıcı şirketleriyle bağlantıya geçerek zararlı olduğu ortaya çıkan uzantıların indirilmesinin engellenmesini istediklerini açıkladı. Rosen, Facebook kullanıcılarının bilgilerini yayımlayan sitenin kapatılması için polis ve yerel yetkililerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

"VERİ TABANINDA 120 MİLYON HESAP VAR"

Bazı Facebook hesaplarının sızdırıldığı Eylül'de FBSaler adlı bir kullanıcının mesajıyla ortaya çıkmıştı. Bu kullanıcı, bir internet forumunda "Facebook kullanıcılarının kişisel bilgilerini satıyoruz. Veri tabanımızda 120 milyon hesap var" demişti.

Verileri yayımlayan sitelerden birinin Saint Petersburg merkezli olduğu belirtiliyor. Sitenin IP adresinin siber suç izleme listesinde olduğu söyleniyor. Bu adresin bilgisayar korsanlarının kullanıcıların şifrelerini ele geçirmesini sağlayan LokiBot Trojan virüsünü yaymak için kullanıldığı belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2018, 01:32