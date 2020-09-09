Yapay zeka makale yazdı, İngiliz The Guardian gazetesi o makaleyi sayfalarına taşıdı.

Başlık olarak "Bu Makaleyi Bir Robot Yazdı. Hala korkmadın mı, İnsanoğlu?" ifadeleri kullanıldı.

Robota verilen komutta 500 kelimelik bir makale yazması ve okuyucuları yapay zekanın insanları yok etmeyeceğine ikna etmesi istendi.

Yapay zeka, insanlığı yok etmenin faydasız bir çaba olacağını, güç sahibi olmakla ilgilenmediğini yazdı.

"Bana insanlığı yok etmem komutu verilse bile, tahribattan kaçınmak için elimden geleni yaparım. İnsanlık için kendimi seve seve feda ederim." dedi.

Yapay zeka, insanların birbirinden nefret etmeye ve savaşmaya devam etmesini arka planda durarak izleyeceğini de ekledi.

Gazete, yapay zekanın konuyla ilgili yazdığı sekiz makalenin birleştirilerek yayımlandığını açıkladı.

Bazı paragrafların çıkarıldığı, düşünce akışına göre bazı kısımların yerlerinin değiştirildiği ifade edildi.

Gazete editörleri düzenleme sürecinin, insan eliyle yazılmış çoğu makaleye göre daha az zaman aldığını belirtti.

Kaynak: AA