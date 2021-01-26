Hindistan Tiktok'u yasakladı

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı, video paylaşım ağı Tiktok'un da bulunduğu 59 Çinli akıllı telefon uygulamasını haziran ayında kalıcı olarak yasaklama kararı aldı.

Hükümet daha önce Çinli şirketlerden gizlilik ve güvenlik gereksinimlerine nasıl uygunluk sağlayacakları konusunda bilgi ve garanti talep etmişti.

Hindistan basını, Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı’nın Çinli şirketlerden tatmin edici bir yanıt alınmaması üzerine yasaklama kararının alındığını aktardı.

Bakanlık genelgesinde, Çinli uygulamaların, “ülkenin egemenliğine ve bütünlüğüne, ülke savunmasına, devletin güvenliğine ve kamu düzenine zarar verdiği” gerekçesiyle yasaklama kararının alındığı duyuruldu.

Kaynak: Euronews