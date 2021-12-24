Dünyanın en popüler internet siteleri belli oldu

Günler gelip geçiyor, yıllar da öyle. Öyle ki artık 2022'yi karşılamak üzere koca bir yılı tamamlamak üzereyiz. Ancak yılların gelip geçmesine rağmen tamamlanmayan, aksine genişledikçe genişleyen bir alan var. Evet, internetten ve internetteki trafikten bahsediyoruz. Takvimler hangi yılı gösteriyor olursa olsun gelişmeye devam eden internetin 2021 yılında en popüler siteleri ise açıklandı.

GOOGLE'I TAHTINDAN İNDİRDİ

Cloudflare'a göre TikTok, son yılların zirvesinde yer alan Google'ı tahtından etti ve 2021'de dünyanın en popüler internet sitesi oldu.

TikTok'un rüzgarı "mavi kuş"a da sıçradı!

Günler gelip geçiyor, yıllar da öyle. Öyle ki artık 2022'yi karşılamak üzere koca bir yılı tamamlamak üzereyiz. Ancak yılların gelip geçmesine rağmen tamamlanmayan, aksine genişledikçe genişleyen bir alan var. Evet, internetten ve internetteki trafikten bahsediyoruz. Takvimler hangi yılı gösteriyor olursa olsun gelişmeye devam eden internetin 2021 yılında en popüler siteleri ise açıklandı.

Google, TikTok'un liderliğiyle ikinci sıraya düşerken, üçüncü sırada Meta çatısı altında yer alan ve metaverse planları ile gündemden düşmeyen Facebook yer aldı.

2020'nin en popüler 10 internet sitesi arasında yedinci sırada bulunan TikTok'un başarısı oldukça sürpriz oldu. 2020'deki listede yer alan Instagram ise bu yıl listeye giremedi. Cloudflare'a 2021'in en popüler internet siteleri şöyle sıralandı:

TikTok.com

Google.com

Facebook.com

Microsoft.com

Apple.com

Amazon.com

Netflix.com

YouTube.com

Twitter.com

WhatsApp.com