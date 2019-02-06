Facebook'tan Myanmar'a destek

Sosyal medya uygulaması Facebook Myanmar ordusuna karşı savaşan 4 grubu yasak listesine aldı. Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl boyunca, Myanmar'da Facebook üzerindeki şiddet aktörleri ve kötü içeriklere karşı sürekli olarak eyleme geçtik. Myanmar'da yaşanan etnik şiddet korkunç ve hizmetlerimizin nefreti yaymak, şiddeti kışkırtmak ya da tansiyonu yükseltmek için kullanılmasını istemiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bugün daha fazla adım atarak, Myanmar'daki 4 grubu 'daha zararlı örgütler' olarak nitelendiriyoruz. Bu gruplar, Arakan Kurtuluş Ordusu, Myanmar Ulusal Demokratik Birlik Ordusu, Kaçin Bağımsızlık Ordusu ve Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu. Bu silahlı gruplar şu anda Facebook'ta yasaklandı ve tüm ilgili övgü, destek ve temsiller platformdan kaldırılacak." denildi.

Ta'ang Ulusal Özgürlük Ordusu teyit etti

Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu sözcüsü Mong Aik Kyaw, grubun sayfasının kapalı olduğunu doğruladı, ancak Facebook'un gerekçesi hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Arakanlı Müslümanların dramına şahitlik eden Arakan eyaletinde ortaya çıkan ve Budistlerden oluşan Arakan Kurtuluş Ordusu isimli grup ise aralık ayından bu yana Myanmar ordusuyla çatışıyor.

Kaynak: Dawn