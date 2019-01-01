Facebook'un 2018 karnesi: 0

Cambridge Analytica'dan güvenlik ihlallerine, soruşturmalardan yönetici ayrılıklarına Facebook'un son bir yılının detaylı incelemesini Webrazzi'den Tuğçe İçözü derledi.

Son bir yılda Facebook‘un ismi sayısız skandal ile anıldı. Son olarak İngiltere Palementosu’nun şirkete ait gizli belgeleri yayınlaması ve George Soros’la ilişkili iddialar ile gündeme gelen Facebook’un son bir yılının detaylı incelemesi sizlerle.

4 Ocak: Mark Zuckerberg, her yıl olduğu gibi Yeni Yıl kararlarını paylaştı. Bu kararlar arasında 2017’de ortaya çıkan problemlere de değiniyordu. Üstelik bu problemler arasında Rusyanın 2016 başkanlık seçimlerini manipüle etmesi ve platformdaki nefret söylemleri de yer alıyordu.

17 Mart: Facebook, Cambridge Analytica’nın on milyonlarca kullanıcıya erişmesine izin verdiği için suçlandı. Bu durumun sonucunda kullanıcıların verilerine erişim verme şartları konusunda gözler Facebook’a çevrildi. Hatta ABD Federal Ticaret Komisyonu şirkete soruşturma açtı.

4 Nisan: Facebook’un gizlilik ve veri ilkeleri güncellendi. Bu değişiklikler AB’nin yeni GDPR yasalarıyla da uyumluydu. Bu güncellemden bir kaç gün önce ise Facebook üçüncü parti veri hizmetlerini sonlandırdığını duyurdu.

10 Nisan: Mark Zuckerberg, iki gün boyunca Senato karşısında ifade verdi.

30 Nisan: WhatsApp kurucu ortağı Jan Koum, 19 milyon dolarlık WhatsApp satın almasından tam 4 yıl sonra Facebook’tan ayrıldığını duyurdu. WhatsApp’ın diğer kurucu ortağı Brian Acton ise şirketi 2017’de Facebook’un attığı yanlış adımlar nedeniyle terk etmişti.

14 Mayıs: Facebook’un yasal danışmanları Birleşik Krallık kanun koyucularına bir mektup yazarak Zuckerberg’in konuşma yapmak için gelmeyeceğini belirtti.

22 Mayıs: Zuckerberg, Brüksel’de Avrupa Parlementosu’na Cambridge Analytica ve veri toplama yöntemleri hakkında ifade verdi.

24 Mayıs: Facebook siyasi reklamlara yer veren bir arşiv üreterek yayına aldı.

25 Mayıs: Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü GDPR yürürlüğe girdi.

3 Haziran: New York Times Facebook’un cihaz üreticileriyle bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşma kapsamında şirketin üreticilere yıllardır kullanıcı verilerine erişim verdiğini açıkladı. Facebook ise bu ilişkileri sonlandırdığını dile getirdi.

4 Haziran: WWDC öncesinde Apple CEO’su Tim Cook Facebook’un gizlilik konusunda kontrolden çıktığını söyledi. Zuckerberg ve COO Sheryl Sandberg, Apple’ı ve diğer eleştirileri karalamak için çok istekli oldukları bir yola girdiler.

7 Haziran: Facebook 14 milyon kişinin gizlilik ayarlarını değiştiren bir “hata” buldu. Bu hata, insanların paylaşımlarındaki gizlilik ayarını “herkese açık” olarak değiştirdi. İnsanlar içeriklerini sadece belli arkadaşlarıyla paylaşım yapacak şekilde ayarlamış olsa dahi, paylaşımlar herkese açık olarak yapıldı. Mayıs ayında 10 gün boyunca devam eden bu durum sonucunda özel olarak paylaşım yapmak isteyenler kazara herkese açık paylaşım yapmış oldu.

10 Temmuz: Birleşik Krallık, Facebook’u Cambridge Analytica veri istismarı nedeniyle 664 bin dolar cezaya çarptırdı. Bu rakam GDPR yürülüğe girmeden önce verilebilecek en büyük cezalardan biriydi.

18 Temmuz: Zuckerberg Recode’dan Kara Swisher’a verdiği röportajda her ne kadar nefret uyandırsa da “Soykırım İnkarının” platform için kabul edilebilir bir içerik olduğunu söyledi.

25 Temmuz: İkinci çeyrek sonuçları GDPR geçişiyle birlikte Avrupa’da Facebook günlük kullanıcı sayısının 3 milyon kişi azaldığını gösterdi. Böylece platformun günlük kullanıcı sayısı 279 milyona düştü.

31 Temmuz: Komplo teorisi söylentileri yayması nedeniyle Alex Jones’un sayfası Facebook’tan kaldırıldı.

24 Eylül: Instagram’ın kurucu ortakları Kevin Systrom ve Mike Krieger, Facebook’un uygulamalarını 1 milyar dolar vererek almasından 6 yıl sonra şirketten ayrıldı. Söylentiler ikilinin Zuckerberg’in yönetimiyle çatıştığını işaret etti.

26 Eylül: WhatsApp kurucu ortağı Brian Acton, Forbes’a verdiği röportajda şirketini sattıktan sonra hisselerinin karşılığını almadan şirketi Facebook’u terk ettiğini ve Zuckerberg’in WhatsApp’ı hızlıca bir gelir aracına dönüştürmeyeceğine dair verdiği sözü tutmadığını ifade etti.

29 Eylül: Facebook yaşadığı en büyük güvenlik ihlalini kamuoyuna bildirdi. Bu güvenlik ihlalinde istenmeyen kişiler tarafından 50 milyon hesabın kişisel bilgilerinin ele geçirildiği tahmin ediliyordu. Sonrasında bu rakamın 30 milyon olduğu söylendi.

8 Ekim: Facebook’un Portal cihazı piyasaya sürüldü. Şirketin, evlerde kullanılması için video ve mesajlaşma aracı olarak tanıtttığı Portal, potansiyel alıcılar için gizlilik konusunda kaygıları da gündeme taşıdı.

15 Ekim: Facebook’un Myanmar’da hükümet yetkilileri tarafından Rohingya Müslümanlarını hedef alan etnik temizlik propagandası için kullanıldığı ortaya çıktı. Sosyal ağ, yüzlerce sayfayı sildi ve Myanmar’ın ordusuyla ilişkili etnik temizlik çağrısı içeren sayfaları silmeye devam ediyor.

14 Kasım: New York Times Facebook’un yöneticilerinin en büyük problemlere, inkar ve PR manüplasyonu ile yaklaştığını ortaya çıkaran haberini yayınladı.

5 Aralık: Bir Birleşik Krallık parlementosu Facebook’un kullanıcı verilerini geliştiricilerle paylaşma sürecine dair gizli belge ve yazışmaları yayınladı. Facebook ise kimsenin verisini satmadığını iddia etti.

14 Aralık: Facebook 6.8 milyon kişiyi etkilemiş olabilecek bir “hata”yı kamuoyuna bildirdi. Böylece platform aynı yılda ikinci kez bir “hata”ya ev sahipliği yapmış oldu. Fotoğraf API’sindeki bu hata kapsamında uygulama geliştiricilere gereğinden fazla erişim verildi. Böylece Bu kapsamda geliştiriciler, kullanıcıların zaman tüneli fotoğraflarına, Facebook Hikayeler ve Marketplace’deki fotoğraflarına erişebildi. Geliştiriciler, Korkutucu bir şekilde kullanıcıların Facebook’a yüklediği ama hiç paylaşmadığı fotoğrafları da çekebildi.

18 Aralık: Facebook’un 2010 yılında entegrasyon ortakları adı altında anlaşmalar imzalayarak sosyal ağda paylaşılan kişisel veriler ışığında kişiselleştirilmiş ürünler geliştirilebilmesi için Microsoft, Yahoo, Amazon, Netflix ve Spotify gibi teknoloji devlerine veri sağladığı ortaya çıktı.