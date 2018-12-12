Google'da 2018 yılında en çok arananlar belli oldu

Google verilerine göre 2018 yılında en çok seyahat edilen yer Moskova oldu.

Bu yılın en çok seyahat noktalarından biri olarak seçilen Moskova'nın liste başında yer almasının itici gücünün Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yapmasının neden olduğu belirtildi.

Temmuz ayında Dünya Kupası Finali'ne ev sahipliği yapan Moskova , geçen yıl ile kıyaslandığında uçuş aramalarının sayısındaki en büyük dalgalanmayı yaşarken,Google “en çok tercih edilen uçuş destinasyonları” sıralamasında Rus şehrini bir numaraya taşıdı.

Sıralamaya göre ikinci sırada yer alan “2018'de 2017'ye göre uzun bir süre boyunca yüksek bir trafik dalgası” olan şehirlerin yer aldığı yer olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev belirlendi.

Üçüncü sırada İspanya'nın Kanarya Adaları Özerk Bölgesi'nin yedi adasından en büyüğü olan Tenerife, İngiliz turistlerin en çok seyahat ettiği yer oldu.

Seville dördüncü sırada yer alırken komşusu Gran Canaria beşinci Cenevre ise altıncı oldu.

Türkiye'den Dalaman listede yedinci sırada bulundu. Sekizinci sırada Sri Lanka dokuzuncu sırada Larnaka ve son olarak 10'ncu sırada Pakistan yer aldı.

2018 yılının en popüler uçuş yapılan şehirleri

-Moskova

-Kiev

-Tenerife

-Sevilla

-Gran Canaria

-Cenevre

-Dalaman

-Sri Lanka

-Larnaka

-Pakistan

En popüler şehir aramalarında Paris en üst sıradayken Amsterdam ve Barcelona onu takip etti.

2018 için en popüler şehir molası destinasyonları

-Paris

-Amsterdam

-Barselona

-Dublin

-Prag

-Londra

-Venedik

-Krakow

-İtalya

-Berlin

Google'ın 2018 Yılın Arama'ları listesinde ise Dünya Kupası, Meghan Markle ve Kraliyet Düğünü en çok aranan hikayeler oldu.

Diğer popüler sorgular “GDPR nedir” ve “bitcoin nedir” şeklindeydi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, 14:41