Google’a mırıldanarak şarkı bulma özelliği geliyor

Google, Pixel cihazları için Google Asistan’la entegre çalışan şarkı bulma özelliği getirdi. Bu özellikle akla takılan şarkılar mırıldanılarak ya da ıslıkla bulunabilecek.

Google, Search On etkinliğinde arama motoruyla ilgili pek çok güncelleştirme ve iyileştirme duyurdu. Etkinlikte Pixel cihazlar için işe yarar yeni bir özellik tanıtıldı. Yapay zekanın bilgi toplayarak çalışacağı uygulamayla Google, unutulan şarkıları bulmaya yardımcı olacak.

Yapay zeka tarafından analiz ediliyor

Gelişmiş bir yapay zeka ve sinirsel hesaplamalar kullanılarak geliştirilen bu teknoloji, Google’ın uzun süredir yatırım yaptığı yapay zeka teknolojisinin meyvelerinden biri olarak kabul ediliyor.

WebTekno’da yer alan habere göre; müzik bulma özelliği, buluta yüklenmiş bir Google AI kümesini kullanıyor. Ses kaydınızı analiz ediyor ve dijital dalga biçimine dönüştürüyor. Ardından yapay zeka ile beslenen veri yığınına girerek buna uygun bir dijital dalga biçimi arıyor. Bu melodiyi bulduğunda ise uygun bir YouTube videosunun bağlantısını kullanıcıya ulaştırıyor.



Google Asistan’la çalışabiliyor

Şimdilik Pixel cihazlarda kullanılabilir olan bu özellik, Google Asistan’la entegre olarak da çalışabiliyor. Bunun için Google Asistan’ı açıp “What song is this?” diye sormak yeterli oluyor. Sorunun ardından şarkıyı mırıldandığında veya ıslık çalındığında Google Asistan hatırlanamayan şarkıyı çıkarıyor.

Google, bu süreçte mırıldanmayı analiz etmek için anonim olarak Google sunucusuna yüklüyor. Bu da uygulamanın sürekli daha iyi olmasının önünü açıyor.