İletişim Başkanı Altun’dan sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklama

Sosyal medya ile ilgili yapılacak düzenleme hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan açıklama geldi.
Altun, “Şirketlerin hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için adımlar atılıyor” ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun, sosyal medya ile ilgili yapılacak düzenleme hakkında, "Şirketlerin hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için adımlar atılıyor" dedi
Sosyal medya ile ilgili yapılacak düzenleme hakkında İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan açıklama geldi.
Altun, “Şirketlerin hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için adımlar atılıyor” ifadelerini kullandı.