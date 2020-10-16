Kemal Öztürk'ten sosyal medya kullanım listesi

Habertürk gazetesi yazarı Kemal Öztürk, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın tartışma yaratan tweetinden yola çıkarak "sosyal medya kullanmaması gereken meslekler ve kişiler", "Kullanmaması gerekenler, kurallara bağlı olması gerekenler, kullanımı yasaklanması gerekenler...", "Sosyal medya kullanımı yasaklanması gerekenler" başlıklı listeler hazırladı:

Bana göre sosyal medya kullanmaması gereken meslekler ve kişiler şunlar:

1. Anayasa Mahkemesi üyeleri başta, yargı mensuplarının tamamı. “İhsası rey” dediğimiz önceden görüşünü bildirme tehlikesine düşerler. Bisiklete binme paylaşımı yapsalar bile bir anlam çıkarılıyor. Gördük.

2. Asker, polis, jandarma, istihbarat gibi güvenlik görevlileri. Hem güvenlik sorunu oluşur, hem de kötü amaçlı kullanılabilir.

3. Savunma Sanayi, TÜBİTAK, MKE gibi devlet için stratejik çalışmalar yapan kurumların yöneticileri.

Sosyal medya hesabı olup sıkı kurallara bağlı olması gerekenler:

Bazı makamlar da var ki sosyal medya hesabı olabilir ama bunu kurallara bağlamak gerek.

Politik görüş bildirme, üslup, bilgi paylaşımı, polemik vb. konularda çok hassas olmalılar.

1. Vali, Büyükelçi, Kaymakam. Devleti temsil eden, bayrak taşıma yetkisi olan bu makamlar için muhakkak paylaşım kuralları oluşturulmalı.

2. Tarih Kurumu, Kızılay, Diyanet, Yeşilay, AFAT, TİKA, AA, TRT, itfaiye gibi kamu hizmeti yapan, devletle doğrudan ya da dolaylı ilişkide olan kurumların muhakkak sosyal medya politikaları olmalı.

3. Doktor, sağlık çalışanları, başhekim, sağlık bakanlığı çalışanları. Halk sağlığını ilgilendiren birimlerin yöneticileri.

Bu ve benzeri kesimler için muhakkak sosyal medya kuralları belirlenmeli

Sosyal medya kullanımı yasaklanması gerekenler

Düşük zekalı küfürbazlar

1. Ahlaksız troller

2. Şarlatan sahtekar hocalar

3. Dolandırıcı pazarlamacılar