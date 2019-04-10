Mavi Balina ve Momo oyunları için devletin ilgili kurumları devreye girdi

"Mavi Balina" ve "Momo" gibi sözde oyunlar için devletin ilgili kurumları devreye girdi. Konuyla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu iki internet sitesini faaliyete soktu.

Mavi Balina ve Momo oyunları için devletin ilgili kurumları devreye girdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mavi Balina ve Momo gibi oyunlarla ilgili olarak ''Son günlerde toplumumuzun dikkatini çekecek şekilde maalesef bazı üzücü olaylarla karşılaşmış bulunuyoruz.

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarımızla birlikte başlattığımız bazı çalışmalar var, zamanı gelince kamuoyu ile paylaşacağız. Mavi Balina ya da Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunlar çeşitli kişilerin, kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır" dedi.

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