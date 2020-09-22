Microsoft hangi şirketi satın aldı?

Skyrim, Fallout, Doom, Dishonored, Wolfenstein, The Evil Within gibi başarılı oyun serilerini yapan stüdyoların sahibi ZeniMax Media'nın, Microsoft tarafından 7,5 milyar dolara satın alındığı duyuruldu. Xbox resmi web sitesinden duyurulan haberle birlikte Microsoft bünyesindeki stüdyo sayısını 24’e yükseltmiş oldu.

Bu satın almayla birlikte Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane Studios, Machine Games, Tango Gameworks, Alpha Dog Games ve Roundhouse Studios Microsoft’un oyun geliştirme dünyasına katılmış oldu.

Yıllardır özel oyun geliştirmediği için eleştiren Xbox, ciddi hayran kitlelerine sahip oyunları yapan stüdyoları satın alarak bu eleştirilerin sonunu getirmek istiyor. Playstation 5 ve Xbox Series X’in çıkışına birkaç ay kalmışken bu satın alım Xbox tarafına ciddi bir avantaj sağlamış oluyor. Oyuncular tarafından beğeniyle oynanan Elder Scrolls ve Fallout gibi seriler acaba Playstation 5 için de çıkarılacak mı? Önümüzdeki günlerde bu sorunun cevabını öğreneceğiz. Özellikle Elder Scrolls 6’nin hali hazırda yapıldığını biliyoruz. Acaba Playstation 5 için de yayınlanacak mı?

Microsoft, ZeniMax Media bünyesinde bulunan stüdyoların geliştirilmekte oldukları oyunların ve çeşitli habersiz projelerin gelecekte Xbox Series X ve PC’ye geleceği belirtiliyor. Ayrıca Bethesda’nın mevcut oyunlarının hem Xbox hem de PC için Game Pass‘e ekleneceğinin de açıklamalarına ekledi.

Kaynak: Patronlar Dünyası