Nefret söylemi ve yalan haberler: Facebook tehlikede mi?

Facebook nefret söylemi ve yalan haberlere karşı daha sert önlemler alacağını açıkladı. Şirketin bu açıklamasının nedeni Unilever, Honda ya da Coca Cola gibi büyük şirketlerin reklam boykotuna gitmiş olmaları. Facebook ve Twitter gibi sosyal medya şirketlerine yönelik eleştiriler ırkçılık karşıtı protestolar sırasında alevlenmişti. Avrupa medyasında Facebook'u destekleyen seslerin yanı sıra, düşmanın zarar görmesinin yarattığı mutluluk da yer alıyor

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG (DE)

Facebook'un anladığı tek dil bu

Süddeutsche Zeitung, bu krizin ve borsadaki düşüşe bizzat Facebook neden oldu, diyor:

“Önce yönetim gücenmiş mağdur rolü yaptı, dijital dünyaya transfer ettiği pisliğe karşı elinden bir şey gelmediğini söyledi. Ancak siyasal baskı sonrasında Facebook, kadife eldivenle de olsa kincilere karşı harekete geçmeye başladı. ABD'de Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde ve ırkçılık tartışmalarının sürdüğü günümüzde demokrasinin ayaklar altına alındığı bir sahnenin bedelini ödemek istemeyen firmaların sayısı her gün artıyor, ki bu çok iyi. İnternet özgür olmalı, evet, ama hukuksuz olmamalı. Boykot hareketi Facebook'un anlayacağı dilden konuşuyor şimdi. Şirket nefret üzerinden çok para kazandı, aynı nefret şimdi pahalıya mal olacak ona.”

DAILY MAIL (GB)

Siyasal doğrucuların diktasına son

Daily Mail köşe yazarı Pier Morgan'a göre, boykot çağrısının arkasındaki StopHateforProfit (Kâr İçin Nefrete Son) girişimi ahlak uğruna bir haçlı seferine çıkmış:

“Bu firmaların Facebook'u yok etmek isteyen bir nefretin esiri olmaları gerçekten ironik. Kampanya başarılı olursa, girişimin ardındaki eylemciler kontrol altına almak ve cezalandırmak istedikleri herkese saldırabileceklerini düşünecek. Pandeminin ateşlediği azgın kültür savaşlarının son derece tehlikeli bir evresi bence bu. En temel düşünce özgürlüğü söz konusu burada. Ben kişisel nedenlerle Facebook kullanmıyorum artık. Ama platformun hayatta kalma hakkını sonuna kadar savunacağım ve bu mobbinge, ikiyüzlülüğe ve ukala şantajlara boyun eğmeyeceğim.”

DE MORGEN (BE)

Facebook'a bir moderatörler ordusu lazım

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg birkaç algoritmayı uyumlu hale getirmekten fazlasını yapmalı, diyor De Morgen:

“Facebook, nefret mesajlarının altına uyarı koymaya söz verdi. ... Ama hangi gönderilere uyarı eklenmesine kim karar verecek? Algoritma mı, yapay zeka mı yoksa uzman bir insan mı? ... Zuckerberg nefret ve şiddet propagandasıyla gerçekten mücadele etmek istiyorsa, kullanıcılarını ırkçı mesajlar konusunda uyarmaktan fazlasını yapmak zorunda. Sitede şiddet içeren radikal çağrıları yasaklamak ve ifade özgürlüğü hakkı ile kamu güvenliği hakkı arasındaki zor dengeyi kurmak için Facebook'a küçük bir moderatörler ordusu lazım.”



DE VOLKSKRANT (NL)

Zuckerberg taviz vermek zorunda

Hatta bu bile yetmeyecektir, diyor De Volkskrant:

“Önümüzdeki haftalarda ne kadar çok reklam müşterisi (küçükler de dahil olmak üzere) boykotta yer alırsa, Mark Zuckerberg üstündeki baskı da o kadar artar. Zuckerberg birkaç bin moderatör işe alabilir tabii, ama bu da çözüm değil. Günde 115 milyar gönderiyi tamamen temizlemek kesinlikle imkansız. Zuckerberg bu devasa platforma yönelik artan eleştirilere ciddi olarak eğilmek istiyorsa, ilkelerinden taviz vererek, siyasetçilerin ifadelerini de veri denetimine tabi tutmak, iç kuralları ve algoritmaları daha şeffaf hale getirmek ve bağımsız denetime izin vermek zorunda.”