Netflix reklamlı üyelik dönemini başlatıyor

Netflix, yeni Basic with Ads (Reklamlı temel) paketini devreye sokuyor.

Reklamlı üyelik başlangıç olarak ABD, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya ve İngiltere’de devreye giriyor.

Basic with Ads, saatte ortalama dört ila beş dakikalık reklam izlemenizi sağlamanın karşılığında, abonelere Netflix'in programlarının büyük bir bölümüne erişim sağlıyor. Yani tüm içeriklere ulaşılamıyor.

Türkiye, bu seçeneğin olacağı açıklanan ilk ülkeler arasında yer almıyor.

ABD’de reklamlı temel üyeliğin bedeli 6,99 dolar olarak belirlendi.

Şirketin kurucularından ve eş CEO’su olan Reed Hastings, daha önceki yıllarda “Netflix’te asla reklam olmayacağını” söylemişti.

Ancak diğer platformların güçlenmesiyle artan rekabet ve şirketin bu yılın ilk yarısında kaybettiği üye sayısının bir milyonu aşması Netflix’i başka çözümler bulmaya itiyor.

The Verge gibi kimi basın kuruluşları bunun artık Netflix’in de neredeyse bir kablolu televizyon sunucuna dönüşmesine yol açtığı saptamasında bulundu.

Şirket ise yaptığı basın açıklamasında artık her kişiye uygun bir üyelik paketlerinin olduğunu vurguladı.

Disney de bu yılın sonunda ABD’de reklamlı üyelik tercihini devreye sokacağını açıklamıştı.

Hulu ve HBO Max gibi platformların da reklamlı üyelikleri bulunuyor.