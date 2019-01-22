Nijerya'da internet kullananların sayısı açıklandı

Nijerya İletişim Komisyonu (NCC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 200 milyon nüfusa sahip ülkede nüfusun yarısında fazlasının internet kullanıcısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde internet kullananların sayısının 111,6 milyona ulaştığı kaydedildi.

Elektrik sıkıntısının yaşandığı Nijerya'da mobil internet, yaygın olarak kullanılırken, MTN, Glo ve 9mobile firmaları, en çok tercih edilen internet operatörleri arasında bulunuyor.

Uzmanlar, internetin ülke çapında giderek yaygınlaşmasında, akıllı telefon kullanımının önemli bir etkisinin olduğunun altını çiziyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2019, 07:33