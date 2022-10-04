Rus mahkemesinden TikTok hakkında örnek karar

Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından TikTok'a yapılan uyarılara rağmen LGBT içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, "geleneksel olmayan değerler ve LGBT propagandası" suçlamasıyla TikTok’a 3 milyon ruble (50 bin dolar) para cezası verdi.

Mahkeme, Twitch'in ise Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu hakkında sahte bilgi" içeren içeriklere yer verdiği gerekçesiyle Twitch'e 4 milyon ruble para cezası verdi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), TikTok ve Twitch aleyhine başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'ne suç duyurusunda bulunmuştu.

Mahkeme, iki ayrı davada da Rusya'da yasaklanan içeriklere TikTok ve Twitch üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne vardı.

Kaynak: Euronews