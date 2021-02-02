Sapkınları eleştiren Soylu'ya Twitter engelli

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 30 Ocak 2021 tarihinde attığı bir tweeti sapkın (LGBT) bireylere yönelik nefret suçu işlediği gerekçesiyle kısıtladı.

Kısıtlama uygulanan mesajında Bakan Soylu, "Twitter İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 30 Ocak 2021 tarihinde attığı bir tweeti LGBTİ bireylerine yönelik nefret suçu işlediği gerekçesiyle kısıtladı." ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya üzerinden organize olan sapkınlar (LGBT taraftarları), "korumalı bir kategoriye karşı nefret suçu işlediği" gerekçesiyle Soylu'nun mesajını Twitter'a şikayet etmişti.

Bakan Soylu bugün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında bir kez daha "LGBT sapkını" ifadesini kullanarak "Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır" dedi.