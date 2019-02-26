Sıfır şiddet içerikli Mescid-i Aksa oyunu geliştirildi

Filistin'de Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Tarihi Burc El-Lak Lak Toplum Merkezi, Türkiye’den Vakt-i Kıraat Derneği’nin desteğiyle genç nesillerin Mescid-i Aksa’yı daha iyi tanımaları için Harem-i Şerif’i oyun dünyasına taşıdı.

Burc El-Lak Lak’tan profesyonel bir ekibin çalışması ve Vakt-i Kıraat Derneği’nin sponsorluğunda yaklaşık bir yıl önce dizaynına başlanan Haris’ul Aksa (Aksa’nın Koruyucusu) adlı oyun, geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürüldü.

IOS ve Android destekli cihazlara ücretsiz olarak indirilebilen Aksa’nın Koruyucusu oyunu, şiddetten uzak, kültür ve eğitim içerikli bir oyun olması nedeniyle özellikle aileler tarafından çocukların oynaması için teşvik ediliyor.

Mescid-i Aksa’nın tamamen aslına uygun dizayn edilen oyun şimdilik 4 aşamadan oluşuyor. Türkiye bayrağını andıran ay yıldızların toplanması durumunda enerji toplayan oyuncu, Harem-i Şerif ile ilgili bilgi amaçlı tarihi ve dini soruları doğru cevaplaması durumunda bölümleri geçebiliyor.

Mescid-i Aksa’nın avlusunda “Ziyaretçi” olarak başlayan oyunda 250 soru soruluyor ve oyuncunun doğru cevaplaması durumunda sırasıyla “Muhafız” sonra “Hizmetkar”, son aşamada ise “Mürşit” oluyor.

“Mürşit” aşamasına gelmesi durumunda oyuncu, İsrail polisinin kontrolünde olan Harem-i Şerif’in güney doğusundaki El-Meğaribe (Fas) kapısının anahtarları, İsrail polisinden alıyor ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkililerine teslim ederek oyunu sonlandırmış oluyor.

Kaynak: TRT World, AA