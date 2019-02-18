Tacik vergi yetkilileri yeni bir bütçe yenileme kaynağı buldular: WhatsApp vergisi

Gelecek aylarda Tacikistan Vergi Komitesi, hükümetin onayına anlık mesajlaşma yapanların mesajlaşma uygulamalarının vergilendirilmesi teklifini sunacak.

Daire başkanı Nusratullo Davlatzoda gazetecilere konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni verginin, Whatsapp, Viber, Messenger, uygulamalarını kapsadığı açıklandı.

Tacik vergi yetkilileri, cumhuriyet sakinlerinin aktif olarak Viber, Whatsapp ve IMO habercilerinin çağrı yapmak için ve ayrıca ülkenin mobil iletişim şirketlerinin uygulamaları aracılığıyla aktif bir şekilde kullanılmasından endişe duyuyorlar. Birçok kullanıcı, anlık mesajlaşma programları yoluyla çağrıların artan popülerliğini kolaylık, güvenlik ve tasarrufla açıklar. Bu uygulamaları kullanan konuşmaların, geleneksel mobil iletişim kullanmaktan çok telefon dinleme ve durdurma işlemlerine karşı daha iyi korunacağına inanıyorlar. Ayrıca, kullanıcılara göre, anlık mesajlaşma programları yurtdışından aranırken çok daha karlı. Vergi komitesine göre çağrıların popülaritesi nedeniyle, Vergi Komitesi başkanına göre uluslararası aramalardan elde edilen kazanç belirgin şekilde azaldı.

Vergi Komitesi başkanına göre, anlık habercileri vergilendirerek, bakanlık vergi kaynaklarının daha da azaltılmasını önlemeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıl mobil şirketlerin vergi ödemelerinin 2017'ye kıyasla 2017 milyon 123 Somoni (yaklaşık 13 milyon dolar) düştüğünden şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz ay, Vergi Komitesi mobil operatörlerin Viber, Whatsapp, IMO ve diğer anlık mesajlaşma programları aracılığıyla görüşmenin her dakikasını hesaplamasını ve buna göre bütçeye vergi ödemesini istedi. Ajans ayrıca, cep telefonu şirketlerinden Yeni Nesil Şebeke (NGN) yerine başlatılan anlık mesajlaşma programları aracılığıyla arama ücretlerini artırmalarını istedi. Ancak, mobil iletişim şirketleri ve Tacikistan Hükümeti altındaki İletişim Hizmeti, habercilerin görüşmesinin her dakikasını saymanın mümkün olmadığını belirtti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net