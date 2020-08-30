TikTok’un satışı Çin Hükümeti tarafından askıya alınabilir

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin merkezli ByteDance şirketine ait olan TikTok’un satışına dair son sözü söylemek için ihracı yasaklanan ya da kısıtlanan teknolojiler listesini güncelledi. Listeye yapılan eklemeler nedeniyle TikTok’un satışı, Çin Hükümeti’ne takılabilir.

Bakanlık tarafından yapılan söz konusu listede yapılan değişikliklere göre, ihracat kısıtlamaları yapay zeka etkileşimli arayüz teknolojisi ve veri analizine dayalı kişisel bilgi hizmetleri gibi unsurları içerek şekilde genişletildi.

Bakanlığın yeni kararına göre listede yer alan teknolojilerin başka ülkelere aktarılması için devletin onayı gerekecek.

Çin resmi haber ajansı Xinhua’ya göre Çin Uluslararası İşletme ve Ekonomi Üniversitesi’nde Ticaret Profesörü olan Cui Fan, yeni değişikliklerin ByteDance şirketinin teknolojilerini de içerebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ByteDance şirketinin ABD’deki operasyonlarını 90 gün içerisinde elden çıkarma emrine rağmen, yeni ihracat kuralları herhangi bir satış sürecinde son sözü Pekin’e verebilir.

Kaynak: Şarku'l awsat