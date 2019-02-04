Tonga'nın internet altyapısına sabotaj şüphesi

Okyanusya ülkesi Tonga'da okyanus altı fiber optik kablolarının hasar görmesi nedeniyle takımada halkının internet erişimini engelleyen arızanın sabotaj sonucu meydana geldiğinden şüpheleniliyor.

Tonga Kablo Anonim Şirketi Genel Müdürü Piveni Piukala, 20 Ocak'ta meydana gelen arızanın kaynağını araştıran ekiplerin okyanus altındaki fiber optik kablolarda 4 ayrı yerde kopma meydana geldiğini tespit ettiklerini, söz konusu tarihlerde okyanustaki hava ve akıntı durumunun olağan olduğunu göz önüne alarak hasarın sabotaj sonucu ortaya çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını açıkladı.

Piukala, bölgede incelemeler yapan tamirat gemisinin, hasarlı bölgelerden birinde kablolara dolanmış halde bir halat bulduğu, bunun sabotaj ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.

Büyük bir geminin çıpasını okyanus tabanına indirerek, kablolara dolayıp çektiğinden şüphelendiklerini kaydeden Piukala, kabloların bazı yerlerde 100 metre kadar sürüklenmesi nedeniyle kaza ihtimalinin olmadığına dikkati çekti.

Takımada ülkesi, 20 Ocak'ta meydana gelen arıza nedeniyle 2 hafta boyunca internet erişiminden mahrum kalmıştı. Arıza dün itibarıyla büyük ölçüde giderilmişti.

Krallıkla yönetilen Tonga, 172 ada ve mercan adasından oluşuyor. Büyük Okyanus'ta Polinezya ada öbeği içinde yer alan bu adalardan yalnızca 36'sında yerleşim bulunuyor.

Kaynak: AA