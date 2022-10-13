Trump'ın Truth Social'ı Google'dan onay aldı

Google, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya uygulaması Truth Social'ın Google Play Store'da dağıtımı için onay verdi.

Alphabet'in sahip olduğu Google'ın sözcüsü Trump Medya ve Teknoloji Grubu'nun (TMTG) işlettiği Truth Social uygulamasının yakın zamanda Google Play Store'da kullanıma sunulacağını açıkladı.

TMTG İcra Direktörü Devin Nunes de bir açıklama yaparak, "Google ile çalışmak bizim için bir zevk ve hangi cihazı kullanırlarsa kullansınlar nihayet bütün Amerikalılara Truth Social'ı getirmemize yardımcı olmalarından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Google Play Store, ABD'de Android telefon kullanıcılarının uygulamalara erişimini sağlıyor. Android telefonlar da ABD cep telefonu piyasasının yüzde 40'ını elinde bulunduruyor.

Google ve Apple Store'larda bulunmayan bir uygulamaya cep telefonlarından erişmek oldukça zor. Örneğin, her ne kadar Truth Social'ı doğrudan web sitesi üzerinden indirmek mümkün olsa da, cep telefonlarında kullanımı için ek adımlar ve güvenlik izinleri gerekiyor.

Truth Social "sansürsüz deneyim" vadediyor

Truth Social, geçtiğimiz Şubat ayında Apple App Store'da kullanıma sunularak piyasaya sürülmüştü. Ancak Google, Truth Social'ın Play Store'un fiziksel tehdit ve şiddete yönlendirme içeren içerikleri yasaklayan politikalarını ihlal ettiğine dair endişe duyduklarını dile getirerek onay vermemişti.

Twitter, Facebook ve YouTube Donald Trump'ı 6 Ocak 2021'de ABD Kongre baskını sonrasında şiddete yönelten mesajlar paylaşmakla suçlayarak yasaklamıştı. Bu nedenle Trump, son bir yıldır Truth Social'ın sosyal medyadaki varlığını yeniden kurmak için bir araç haline getirmeye uğraşıyor.

Truht Social ile "merak uyandıran ve sansürsüz deneyim" sözü veren TMTG 2020 başkanlık seçim sonuçları gibi diğer sosyal medya platformlarında tartışılamayan sıcak konulara zemin arayanlara hitap etmeyi amaçlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde bir dönem daha görevi sürdürmek için aday olacağının işaretini vermişti. Donald Trump'ın Cumhuriyetçilerin adayı olarak Demokrat partili Biden'ın karşısına çıkma olasılığı yüksek, ancak henüz bu konuda resmi bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: Euronews