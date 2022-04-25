Tweet düzenleme özelliğindeki güncelleme geldi mi?

WebTekno'dan aktarılan bilgilere göre; Elon Musk’ın Twitter’ın %9,2’sini satın almasıyla hızlı bir şekilde yeniden gündeme getirilen Twitter’da Tweet düzenleme özelliği, Twitter tarafından da resmen açıklanmıştı. Özelliğin yakında geleceğini duyuran şirket testlerini sürdürürken, bu testlerden ilk ekran görüntüleri de geçtiğimiz gün paylaşılmıştı.

Söz konusu ekran görüntüleri, Tweet düzenleme seçeneğinin nerede gözükeceğini ve düzenleme ekranının kullanıcıya neler sunacağını gösteriyordu. Fakat ekran görüntüsünde halen bazı istenen şeyler eksikti. Bugün paylaşılan yeni ekran görüntüleriyse özelliğin yavaş yavaş son aşamaya geldiğini gösterdi.

DÜZENLEME GEÇMİŞİ VE DÜZENLENEN TWEETLERİN NASIL GÖZÜKECEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Tweet düzenleme özelliğinin test aşamasını adım adım paylaşan Alessandro Paluzzi, bugün yaptığı yeni paylaşımlarında özelliğin son halini gösterdi. Ekran görüntüleri, Tweet düzenleme özelliğinin birçok kullanıcının istediği şekilde ‘Düzenleme geçmişi’ sayfasıyla yayımlanacağını kanıtladı.

Bu görselin yanı sıra Paluzzi, mobil uygulamada düzenlenen Tweetlerin düzenlendiğine dair bir işaretin yer aldığı ekran görüntüsünü de paylaştı. Ayrıca Tweet sahiplerinin mobil uygulamada Tweetlerini düzenlemek için kolay erişilebilecek bir tuşa sahip olacağını da gözler önüne serdi.

Son olarak Alessandro, paylaşılan Tweetlerin 1 saat içinde düzenlenebileceğini açıkladı. Tabii bu süre şu anda test aşamasında geçerli olan süre olduğundan, Twitter’ın bu süreyi azaltması da oldukça olası. Twitter’ın yeni özelliğe ne zaman kavuşacağı henüz bilinmiyor.