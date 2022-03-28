Türkiye'deki kullanıcılar Twitter'a girmekte sorun yaşadı. 'Twitter çöktü mü' ve 'Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal platformlardan biri olan Twitter ne zaman düzelecek' soruları kullanıcıların araştırdığı konular arasında yer aldı. Twitter'da küresel bazda bir sorun olduğu ifade edilirken erişim probleminin Türkiye'nin ardından Avrupa ülkelerinde de yaşandığı bildirildi.

Twitter kullanıcılarının gündeminde 28 Mart öğlen saatleri itibarıyla Twitter'da çökme sorunu yer aldı. Sosyal medya platformu Twitter kullanıcıları Twitter'da erişim sorunu yaşandığını dile getirdi. Kullanıcılar "Twitter çöktü mü" ve "Twitter'a neden girilmiyor" sorularının yanıtını araştırırken "Twitter ne zaman düzelecek?" sorusu da en çok arananlar arasında yer aldı. Twitter'daki problem kullanıcıların bazılarında düzelirken kimi kullanıcılar ise sorunun çeşitli şekiller devam ettiğini belirtti.