Twitter'da erişim sorunu mu var?

Sosyal ağ Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor. Yaşanan sorunun Türkiye dahil geniş ölçekte görüldüğü gözleniyor.

İnternet sitelerinde yaşanan erişim sorunlarını mercek altına alan Downdetector’ün verilerine de yansıyan durumun, milyonlarca kullanıcıyı etkilediği görülüyor.

Sosyal ağa girmek isteyen kullanıcılar, “Tweet’ler şu anda yükleyemiyor” uyarısı ile karşılaşıyor.

Twitter resmî blogu üzerinden konuyla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada, teknik bazı sorunların olduğunu ifade edilirken “Yakında düzeltip her şeyi normale döndüreceğiz” denildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 01:49