Twitter ve Instagram şifrelerini çalan yazılım hangisi?

Yapılan açıklamada başka zararlı yazılımların araştırıldığı ve bulaşmaya neden olan uygulamalara müdahale edildiği belirtildi. Fakat Google'ın tüm bu çabasına karşın yeni zararlı yazılımlar ortaya çıkıyor. ThreatFabric isimli bir güvenlik şirketi, Twitter ve Instagram'ın da dahil olduğu 226 uygulamadan şifre çalan Android yazılımı keşfetti. İşte konuyla ilgili detaylar...

Google, her defasında bu uygulamaları mağazadan kaldırsa da silinen uygulamaların yerini, diğer zararlı uygulamalar dolduruyor.

ThreatFabric isimli bir güvenlik şirketindeki araştırmacılar, "Alien" adı verilen zararlı bir Android yazılımı tespit etti. Söz konusu yazılım, Instagram, Snapchat ve Twitter da dahil olmak üzere 226 Android uygulamasındaki şifreleri çalabiliyor.

GELİŞMİŞ VERSİYON

Cerberus adında başka bir kötü amaçlı yazılımın daha gelişmiş versiyonu olarak tanımlanan yeni yazılımın, telefonlara nasıl bulaştığı ise bulunabilmiş değil.

Bu nedenle herhangi bir uygulama indirirken yorumları mutlaka okumanız ve bilinmeyen kaynaklardan uygulama indirmemeniz gerekiyor.

GOOGLE ÖNLEM ALIYOR

Kötü niyetli uygulamalar, Google Play Store için her zaman bir sorun oldu. Google, 2019'un başlarında yeni yapay zeka sistemini duyurarak, zararlı uygulamalarla mücadelesini sürekli geliştirdiğini açıklamıştı.

Öte yandan Google'ın güvenlik servisi Google Play Protect, yüklü uygulamaların güvenli olup olmadığını öğrenmek için günlük 50 milyar uygulamayı kullanıcıların telefonundan tarıyor.

Şirket, aynı zamanda 2017 yılında Google Play Store'dan 700 bine yakın uygulamayı kaldırmış ve 100 bine yakın uygulama geliştiricisini engellemişti.

Kaynak: Patronlar Dünyası