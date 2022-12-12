Twitter'da karakter sayısının 4 bine mi çıkacak?

6 Kasım'da sosyal medya platformunun yakında kullanıcıların uzun gönderiler oluşturmasına izin vereceğini duyurmuş olan Elon Musk, bu kez gönderilerde izin verilen maksimum karakter sayısında değişiklikle ilgili açıklama yaptı.

Karakter sayısını 280'den 4 bine çıkarmayı planladıklarının işaretini veren Musk, bir kullanıcının Twitter'ın karakter sayısını 4 bine çıkarıp çıkarmayacağı sorusunu "Evet" diye yanıtladı.

Halihazırda gönderi başına 280 karakter sınırı yüzünden, pek çok kullanıcı, gönderilerine büyük miktarda metin içeren fotoğraflar ekleme yoluna gidiyor.

2006'da kurulan Twitter, başlarda 140 olan karakter sayısını Kasım 2017'de ikiye katlayarak 280'e çıkarmıştı.

Kaynak: Mepa News