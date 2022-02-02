WhatsApp gönderilen mesajların silinme süresini değiştiriyor
WhatsApp, mesaj gönderildikten sonraki bir saat içinde kullanılabilen herkesten sil özelliğinin süresini değiştiriyor.
İnternet 02.02.2022, 13:58
Herkesten sil özelliği sadece mesajı gönderdikten sonraki bir saat içinde kullanılabiliyor. Daha fazla süre geçtiğinde ise WhatsApp mesajın karşı taraftan silinmesine izin vermiyor.
1 hafta olacağı öne sürülmüştü
WhatsApp ile ilgili gelişmeleri takip eden WABetaInfo tarafından paylaşılan habere göre mesaj silme özelliğinin kısa olması eleştirileri sebebiyle sürenin 1 haftaya çıkarılacağı öne sürülmüştü.
Ancak WhatsApp, bu süreyi 2 gün 12 saat olarak değiştirecek.
WABetaInfo, değişikliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve önümüzdeki günlerde beta sürecine geçileceğini duyurdu.
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