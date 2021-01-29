WhatsApp'ın yeni özelliği endişelere neden oldu

WhatsApp, web ve masaüstü uygulaması kullanıcıları için yeni bir özelliğini duyurdu.

Son günlerde gizlilik konusundaki güvenilirliği sorgulanan WhatsApp tarafından sunulan yeni özellikte kullanıcılar, plana göre; uygulamayı yeni bir masaüstü cihazda kullanmak istediklerinde biyometrik doğrumala seçeneğini kullanabilecek.

Telefonların özelliğine göre değişiklik gösteren bu yeni "güvenlik katmanında" kullanıcılar parmak izi veya yüz tanıma özelliğini kullanacak.

Bugüne kadar QR kod okutarak WhatsApp Web'i etinleştirebilen kullanıcılar, bu özelliği kullanmaya devam edebilecekken, ilave güvenlik olarak parmak izi veya yüz tanımayı da ekleyebilecekler.

Tek başına QR kod kullanılmıyor

Yeni iki güvenlik katmanının aktif edilmesinden sonra ise QR kod okutma tek başına kullanılamayacak.

Ancak bu yeni "güvenlik katmanları" kullanıcıların tepkisine neden oldu. Halihazırda kullanıcıların birçok bilgisini üçüncü taraflara pazarlayan WhatsApp'ın bu özellikle, kullanıcılara ait parmak izi ve biyometrik yüz şekillerini farklı taraflara pazarlamasından endişe ediliyor.

Bazı uzmanlar ise WhatsApp'ın kullanıcıların bu verilerine daha önceden ulaşmış olabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Mepa News

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 10:17