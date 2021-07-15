Bu hız baş döndürür: Yeni rekor saniyede 319 terabit
Söz konusu hıza erbiyum ve tulyum elementleriyle güçlendirilmiş fiber yükselticilerin benimsenmesi sayesinde ulaşıldı. Geçen yıl 178 terabit seviyesinde olan rekor hız bir önceki yıl 44,2 terabit düzeyindeydi.
İnternet 15.07.2021, 15:41
Japonya'da, saniyede 319 terabit veri hızıyla dünya internet hızında yeni rekor kırıldı.
Japonya Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Ulusal Enstitüsü (NICT) açıklamasında, yeni internet hız rekoruna ilişkin bilgi verildi.
Buna göre NICT mühendisleri saniyede 319 terabit ile dünyanın yeni en hızlı internet rekorunu kırdı.
Yeni rekora, erbiyum ve tulyum elementleriyle güçlendirilmiş fiber yükselticilerin benimsenmesiyle ulaşılabildiğine vurgu yapıldı.
3 bin kilometre uzunluğunda döşenen fiber kablolar ile yakalanan internet hızının, günümüzde kullanılagelen kablo altyapısıyla yakalanabileceği savunuldu.
Rekor, geçen yıl ulaşılan 178 terabiti neredeyse iki kat, önceki yıl kaydedilen 44,2 terabit hızı da yaklaşık 7 kat geçmiş oldu.
AA
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