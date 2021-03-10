Rusya'da Twitter'ın hızı yavaşlatılıyor

Son dönemde hesap kapatma kararları nedeniyle tepki çeken Twitter, bu kez darbeyi yiyen taraf oldu. Rusya, Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılacağını duyurdu. 

Rusya'da Twitter'ın hızı yavaşlatılıyor

Roskomnadzor’dan yapılan açıklamada, 2017’den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için Twitter’a 28 bin talep gönderildiği belirtildi.

Söz konusu içeriklerden 3 binden fazlasının kaldırılmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Rus vatandaşlarını korumak ve yasalara uymaya zorlamak için Twitter’ın hızının 10 Mart itibarıyla yavaşlatılmasına karar verildi.” denildi. 

Açıklamada, Twitter’ın yasaları ihlale devam etmesi halinde Rusya’da erişime kapatılabileceği belirtildi.

AA

banner53
YORUM EKLE
Gönder

banner39