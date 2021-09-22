Google'dan sonbahar temalı doodle

Her özel gün için doodle hazırlayan Google sonbahar mevsimini unutmadı ve kullanıcılarını hoş bir doodle ile karşıladı. Doodle tasarımında 22 Eylül 'sonbahar mevsimi' etiketi ile başta sonbahar dönümü olmak üzere sonbahar ile ilgili içerikler tek bir sayfada kullanıcılara sunuyor. Belirtilen bu tarihle birlikte Kuzey Yarım Küre'de yeşil örtünün kalkıp yerini sarıya bıraktığı döneme girilir. Gündüzler kısalarak geceler uzar.

Güz, hazan ve bağ bozumu adları ile de bilinen sonbahar döneminde güneş, erken batar, daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisi durumundadır. Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. Ancak iğne yapraklı ağaçlar yaprak dökmez.

Google'ın ana sayfasına taşıdığı Doodle'a giriş yapınca kullanıcıların karşısına Sonbahar'ın tarihleri olan 22 Eylül – 21 Aralık çıkıyor. Sonbahar Ekinoksu ise 23 Eylül’de başlıyor ve bu tarihte gece ve gündüz eşit oluyor.

Sonbahar, kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk geliyor.