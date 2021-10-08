Google 'inkarcılara para ödemem' diyor

Google, iklim değişikliğiyle ilgili 'yanlış bilgileri' kısıtlamak için agresif bir yönteme başvurmaya hazırlanıyor. Buna göre yayıncılar ve reklamcıların, Google'a ait platformlarda iklimi krizini inkar eden içerikleri monetize etmeleri artık mümkün olmayacak.

Bu platformların en önemlilerinden biri, dünyanın ne büyük video paylaşım sitesi YouTube.

Bu yeni politika hem çevrimiçi reklamları hem de içerik oluşturucu ödemelerini kapsayacak ve kasım ayından itibaren uygulamaya girecek.

Google Ads'den yapılan açıklamada, hem markaların ihtiyaçlarını karşılamak hem de kullanıcıların aşı karşıtlığı veya sahte tedaviler gibi güvenilmez iddialardan korunması için uzmanlarla yakın bir şekilde çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Son yıllarda, iklim değişikliğiyle ilgili yanlış iddiaları destekleyen içeriklerde yayınlanan reklamlara ilişkin artan sayıda reklamcı ve yayıncı ortaklarımızdan endişelerini dile getiren mesajlar aldık. Reklam verenler, reklamlarının bu içeriklerin yanında görünmesini istemiyor. Aynı şekilde içerik oluşturucular da bu tür iddiaları tanıtan reklamların sayfalarında veya videolarında görünmesini istemiyor" deniyor.

Yeni politika, YouTube'daki reklam verenlerin, yayıncıların ve içerik oluşturucuların "iklim değişikliğinin varlığı ve nedenleri konusunda köklü bilimsel fikir birliğine aykırı içerikten" herhangi bir reklam geliri elde etmesini engelliyor.

Yani içerik kaldırılmayacak ama yapan kişi için maddi bir motivasyonu da olmayacak.

Bu çerçeve iklim değişikliğinin bir aldatmaca olduğunu iddia eden, uzun vadeli eğilimlerin küresel iklimin ısındığını gösterdiğini inkar eden ve sera gazı emisyonlarının veya insan faaliyetlerinin iklim değişikliğine katkıda bulunduğunu inkar eden içerikler için geçerli olacak.

İçeriğin bağlamı dikkate alınacak

Google, içerikleri bağlamına göre de değerlendirecek. Örneğin, yanlış bir iddiayı gerçek olarak belirten içerik ile bu iddiayı rapor eden, haber yapan veya tartışan içerik arasında ayrım yapılacak.

Duyuruda, "İklim politikası, iklim değişikliğinin değişen etkileri, yeni araştırmalar ve daha fazlası hakkında kamuoyu tartışmaları da dahil olmak üzere reklamlara ve para kazanmaya izin vermeye devam edeceğiz" deniliyor.

Uygulamanın yapay zeka yazılımları ve insan incelemesinin bir karışımı ile olacağı da not düşülüyor.

Google, bu politika değişikliğini yaparken, Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin değerlendirme raporlarına katkıda bulunan uzmanlar da dahil olmak üzere iklim bilimi konusundaki yetkili kaynaklara danıştığını söylüyor.

Sürdürülebilirlik politikaları kapsamında olduğu açıklandı

Yeni politika, Google CEO'su Sundar Pichai'nin sürdürülebilirliği iyileştirmeye yönelik bir dizi tüketici girişimini duyurmasıyla birlikte geldi.

Google, uçuş rezervasyonu yapmak veya daha düşük karbon ayak izi olan cihazlar satın almak için yeni özellikler, evden temiz enerjiyi desteklemek için bir Nest programı ve Google Haritalar'da çevre dostu rotalar da sunmaya başladı.

Ayrıca insanlar iklim değişikliği ile ilgili sorularla arama yaptıklarında mevcut haber kaynaklarının yanı sıra Birleşmiş Milletler gibi kaynaklardan da güvenilir bilgilere yönlendirilecekler.

Kaynak: Euronews