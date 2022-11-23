Huawei, kırsal bölgelerde yaşayan 120 milyon kişiye bağlantı desteği sunacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei, dünya genelinde kırsal alanlara ağ erişimi sağlayacak küresel bir iş ortaklığına gitti.

Dünya genelinde yaklaşık 120 milyon kişiyi kapsayacak "Partner2Connect" anlaşması, Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Liang Hua tarafından açıklandı. Anlaşma, Huawei, ITU, Birleşmiş Milletler yetkilileri ve farklı ülkelerden bakanların katılımıyla Çin'in Şenzen kentinde gerçekleştirilen 2022 Sürdürülebilirlik Forumu'nda duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Liang Hua, dijital çağda istikrarlı bir ağ erişiminin temel bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Bu projenin birçok kişinin, güvenilir bir ağ erişimi ile hayatlarına değer katmasını sağlayacağını belirten Hua, "Bulut bilişim ve yapay zeka gibi dijital teknolojilerle sunulacak bağlantı desteği, herkesin dijital dünyanın imkanlarından faydalanmasına yardımcı olacaktır. Böylelikle dünya üzerinde daha fazla insanın, daha fazla bilgiye ve yeni iş imkanlarına kavuşması mümkün olacak. Bu da sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik edecektir." ifadelerini kullandı.

ITU Genel Sekreter Yardımcısı Malcolm Johnson da sadece bağlantı imkanı sunmanın yeterli olmadığını aktararak, "Ağ erişimi, uygun fiyatlarla ve yerel dil desteğiyle sunulmalı. Huawei'ye, Partner2Connect (P2C) dijital iş ortaklığıyla kırsal bölgelerdeki ağ erişimine verdiği destek için teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Çin Koordinatörü Siddharth Chatterjee ise şunları kaydetti:

"Küresel nüfusun üçte birini yeterince kapsamayan dijitalleşme sürecini, tüm dünyada daha yaygın hale getirmek için kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, akademik kurumlar ve sivil toplum örgütleri birlikte çalışmalıdır. Yeni iş fırsatları yaratmak, finansal dengeyi sağlamak, yeşil dönüşümü teşvik etmek ve dünyamızın refah seviyesini artırmak için birlikte çalışmalı ve teknolojinin imkanlarından faydalanmalıyız."

Verilen bilgiye göre, Huawei, kırsal bölgelerde geniş bant ağ erişimi sağlayan RuralStar serisi çözümleriyle 70'ten fazla ülkede 60 milyondan fazla insana halihazırda ağ erişimi sağladı. Afrika'da, 250 bin kilometreden fazla optik fiber kurulumuyla 30 milyon hanenin yüksek hızlı geniş bant internete erişmesi sağlandı.