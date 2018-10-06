Instagram yeni gelen özellik: Name Tag! [Name Tag - isim etiketi nedir?] 

Instagram, gerçek hayatta tanıştığınız kişileri hızlıca takip etmenin yeni bir yolunu hizmete sundu. Instagram son güncelleme ile kullanıma sunulan name tag özelliği ile kullanıcılar artık aradıkları profilleri çok daha kolay bir şekilde bulabilecek.

Instagram Nametag seçeneği, profilinizdeki ekranın sağ üstündeki menü altında bulunuyor. Buradan ad etiketinizi özelleştirebilirsiniz.

Başka birinin etiketini taramak için, menüye gidin ve alttaki ad etiketini tarama seçeneğini tıklayın. Telefonun kamerasını bir ad etiketine doğrultun ve aradığınız hesap görünür.

Instagram Nametag özelliği iOS ve Android kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Instagram Nametag özelliğiyle sizde kendinize özgü İsim Etiketleri oluşturabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 16:00