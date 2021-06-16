İnterneti bulan adam yazdığı ilk kodu satıyor

Berners-Lee, web için hazırladığı orijinal kaynak kodunu NFT olarak açık artırmaya çıkarıyor.

Sir Tim Berners-Lee kaynak dosyalarını Sotheby’s müzayede evi aracılığıyla satışa sunuyor.

Açık artırmada, Berners-Lee’nin WorldWideWeb tarayıcısı için hazırladığı dosyaların orijinal arşivi, 30 dakikalık bir animasyon, kodun dijital posteri ve buluşunun arka planını açıklayan bir mektup satışa sunulacak. Teklif verme 23-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak ve 1.000 dolardan başlayacak.

Berners-Lee NFT dünyasına girişiyle ilgili şu sözleri söyledi:

“Birileri kodun dijital olarak imzalanmış bir versiyonunu beğenebilir, tıpkı pek çok insanın kitapların fiziksel olarak imzalanmış kopyalarını istemesi gibi.”

66 yaşındaki Berners-Lee, Financial Times ile yaptığı röportajda, açık artırmanın 30 yıllık yolculuğunda web’in şu an geldiği noktaya bakmak için bir fırsat olabileceğini belirtti.

Hiçbir zaman patenti alınmadı

Web üzerinden muazzam zenginlikler kazanan Google, Facebook ve Amazon’un kurucularının aksine Berners-Lee bir milyarder değil. 1989 ve 1991 yılları arasında Berners-Lee tarafından tasarlanan ve kodlanan kaynak kodun hiçbir zaman patenti alınmadı. İngiliz bilim insanının o sırada çalıştığı Cern tarafından kamuya ücretsiz olarak sunuldu.

Başlangıçta web’i, bir avuç dev şirketin egemenliğinden ziyade, birbirine bağlanan kişisel sayfaların bir koleksiyonu olarak tasarladığını belirten Berners-Lee, “Bireysel olarak güçlendirici olması gerekiyordu” dedi.

Ticaret hacimlerini izleyen Cryptoart verilerine göre, bugüne kadar NFT’ler gibi dijital sanat eserlerine yaklaşık 650 milyon dolar değerinde ethereum harcandı. NFT’nin ilk serilerinden biri olan pikselli portreler “CryptoPunks”, milyonlarca dolarlık meblağlara satıldı ve en sonuncusu geçen hafta Sotheby’s müzayedesinde 11,8 milyon dolarlık rekor bir satışa imza attı.

Damien Hirst gibi sanatçılar ve Grimes gibi müzisyenler NFT’leri denedikten sonra Sotheby’s, Berners-Lee’nin kodunu kripto koleksiyoncularına, tarihi bir eser olarak sunuyor. Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey de mart ayında ilk tweet’ini 2,9 milyon dolara satmıştı.

NFT nedir?

İngilizcesi non-fungible token olan NFT, dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini onaylayan, blok zinciri adı verilen bir dijital defterde depolanan veri birimidir.

NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir.

Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blok zincirlerinde izlenir.