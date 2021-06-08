İnternette küresel çöküş

Financial Times, New York Times ve Bloomberg News dahil olmak üzere çok sayıda haber kuruluşunun web sitelerinde dünya genelinde çökme yaşandığı bildirildi.

Çoğunluğu İngiliz olmak üzere uluslararası yayın kuruluşlarının internet sitelerinde çökme meydana geldiği belirtildi.

Son olarak çevrim içi alışveriş sitesi Amazon ve İngiliz yayın kuruluşu Guardian da sitelerinin çöktüğünü duyurdu.

Öte yandan, Reddit'e girişlerde problem yaşandığı da belirtiliyor.

Downdetector'e göre ise bazı kullanıcılar CNN'in internet sitesine erişmekte zorluk yaşıyor.

Erişim probleminin neden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Spotify ve Twitter'ın da erişimde zorluk yaşanan siteler arasında olduğu bildiriliyor.

Tüm platformların aynı anda çökmesi, bu sitelere yönelik siber saldırı ihtimalini gündeme getirdi.

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