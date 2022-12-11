Mavi onay rozeti 11 dolar

Şirketin kendi Twitter hesabından yapılan duyuruda, "TwitterBlue' pazartesi günü mavi onay rozeti dahil üyelere mahsus özelliklere erişmek için web üzerinden ayda 8 dolar veya iOS üzerinden ayda 11 dolar karşılığında olacak" ifadelerine yer verildi.

Yeni özelliklerin arasında, kullanıcıların iletilerini düzenlemesi (edit), 1080p video yüklemesi ve hesap doğrulama onayı olan mavi onay rozeti de bulunuyor.

Şirketin açıklamasının devamında işletmelerin hesabının altın onay işareti ile değiştirileceği, hafta içinde hükümet ve çok taraflı hesaplar için de gri renkli bir onay rozeti uygulamasının başlatılacağı belirtildi.

Twitter, ücretli ve herkese açık olan "Twitter Blue"yu (mavi onay rozeti) ilk olarak kasım ayında başlatmış, ancak sahte hesapların çoğalması üzerine durdurmuştu.

Daha sonra 29 Kasım'da tekrar başlatılması planlanmış ancak yine ertelenmişti.

Twitter, Apple kullanıcılarından neden diğerlerine göre daha fazla ücret alınacağına yönelik herhangi bir açıklama yapmadı.

Ancak medyada, şirketin App Store'da alınan ücretleri dengelemenin yollarını aradığı haberleri yer aldı.

Keza geçtiğimiz günlerde şirketin yeni sahibi Elon Musk, Twitter uygulamasının App Store'dan kaldırılacağı yönünde bir iddiada bulunmuş ancak daha sonra Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook ile görüşerek yanlış anlaşılmaya son verdiklerini açıklamıştı.

Musk yine geçen ay yazdığı bir twit iletisinde Apple ile ilgili şikayetlerini dile getirmişti.

iPhone üreticisinin uygulama içi satın alımlar için yazılım geliştiricilerden aldığı yüzde 30'luk ücret de Musk'ın tepki gösterdiği konulardan biriydi.

Kaynak: Euronews