Teknolojik ürünlerde koşulsuz iade dönemi bitti

İnternetten satın alınan cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde "koşulsuz iade dönemi" sona erdi. Ürün iadesi ancak kusurluysa yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tüketici internetten satın aldığı ve teslimi yapılmış cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve insansız hava araçları ile canlı müzayedeyle alınan ürünlerde cayma hakkından faydalanamayacak.

Ürün iadeleri yalnızca satın alınan ürünün kusurlu olması halinde gerçekleşecek.

Böylece kişinin kendine bağlı ortaya çıkan keyfi iade isteklerinin önüne geçilecek.