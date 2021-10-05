Dün akşam itibarıyla başta Facebook olmak üzere yine Facebook'un sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp uygulamalarında meydana gelen ve saatlerce süren kesinti, bunların alternatiflerinin tartışılmasına yol açtı ve Telegram bu kapsamda en çok zikredilen anlık mesajlaşma uygulaması olurken, WhatsApp mağdurları Telegram kimin, hangi ülkenin, sahibi kimdir şeklinde sorularla bu uygulama hakkında bilgi edinebilmek için araştırmalar yaptı.

Kesinti yaşanan söz konusu 3 uygulamanın milyarlarca kullanıcısı bulunuyor. Ancak bu üçünün sahibinin de sık sık adı skandallarla gündeme gelen Zuckerberg olması doğal olarak endişelere yol açıyor.

Daha önce de bahsettiğimiz üzere bu yılın başlarında birçok bilgiye erişim izni vermeyenlerin kullanamayacağını duyurmasıyla WhatsApp'ın milyonlarca kullanıcısı yerli ve yabancı alternatif uygulamalara yönelmişti.

WhatsApp neredeyse herkesin hayatının bir parçası olduğu için bu tarz erişim problemleri iş hayatında da dahil olmak üzere iletişimi felce uğratabiliyor. Önceki gün yaşanan bağlantı problemi, insanların başta Telegram olmak üzere alternatif uygulamalara geçmesine sebep oldu.

Telegram nedir, sahibi kimdir?

Tıpkı WhatsApp uygulaması gibi anlık mesajlaşma servisi olarak hizmet veren Telegram, sunduğu "güvenlik" ve çoklu platform desteğiyle ön plana çıkıyor. Söz konusu uygulama Rus programcısı Pavel Durov tarafından geliştirilmiştir. Hem mobil hem de masaüstü sistemleri için Telegram istemcileri bulunmaktadır. Telegram Ağustos 2013'ten bu yana hizmet vermektedir.

İçinde bulunduğu kategoride WhatsApp'tan sonra en çok tercih edilen uygulamalardan biri olan Telegram ücretsizdir. Telegram'ın aylık ortalama 500 milyonun üzerinde kullanıcısı olduğu bilinmektedir.

Kısa mesaj servisi (SMS) ve e-postanın birleşimi olarak kullanıcıların karşısına çıkan Telegram, kendisini "hızlı ve güvenli mesajlaşma uygulaması" şeklinde tanıtmaktadır.

Telegram'da 200 bin kişiye kadar grup kurmak ve sınırsız izleyiciye yayın yapmak mümkündür.

Telegram nasıl indirilir ve nasıl kullanılır?

Hem Adroid hem de iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanılabilen Telegram, uygulama marketlerinden indirilebilmektedir.

Telegram, daha önce de belirttiğimiz gibi akıllı telefonların haricinde masaüstü bilgisayarlarda da kullanılabilmektedir. Bunun için de ilgili internet sitesinden uygulamanın masaüstü sürümünün kurulum dosyasını indirmek gereklidir.

İster telefona isterse bilgisayara Telegram indirildikten sonra açılarak cep telefonu numarası yazılır. Daha sonra bu numaraya onay kodu gelir ve bu kod ilgili ekrana girildikten sonra isim ve resim eklenerek uygulama kaydı tamamlanır. Daha sonra menü seçeneğinden yeni grup ya da yeni kanal oluşturulabilir ve arama gerçekleştirilebilir.

Telegram'ın pek çok kişiye ilginç gelebilecek bir özelliğinden de bahsettikten sonra haberimizi sonlandıralım. Uygulama, ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye, sohbette iki kişinin de görebileceği şekilde uyarı olarak bildirimde bulunuyor.