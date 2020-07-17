Twitter açıkladı: Saldırıda 130 hesap hedef alındı

Sosyal medya platformu Twitter'da, ABD Başkan adayı Joe Biden, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, rapçi Kanye West, eski ABD Başkanı Barack Obama gibi birçok ünlü ismin hesabı hacklendi. Hesaplardan paylaşılan tweetlerde, takipçilerden Bitcoin istendi.

Twitter, bugün yaptığı açıklamada, "Şu anda bildiklerimize dayanarak, yaklaşık 130 hesabın saldırganlar tarafından bir şekilde hedef alındığına inanıyoruz. Saldırganlar, bu hesapların küçük bir alt kümesinin kontrolünü ele geçirebildi ve daha sonra bu hesaplardan Tweet gönderebildi. Etkilenen hesap sahipleriyle görüşmeye devam edeceğiz. Güncellemeler sunacağız" ifadelerine yer verildi.

Güvenlik açığının nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak olayın büyüklüğü, saldırının tek bir hesap tarafından gerçekleştirilmediğini gösteriyor.

Twitter hisseleri, piyasa kapandıktan sonra yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

100 bin dolar değerinde kripto para aldılar

Hesapları ele geçiren dolandırıcıların attıkları tweetlerden bazıları hızla silinse de hesapların kontrolünü ele almada sorunlar yaşandığı ortaya çıktı.

Örneğin, Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın hesabından paylaşılan bitcoin dolandırıcılığına dair tweet anında silinse de bir süre sonra yenisi paylaşıldı.

Hacklenen hesaplar arasında Amazon'un sahibi Jeff Bezos ve Uber ile Apple'ın kurumsal hesapları da var.

Halka açık blockchain kayıtları, dolandırıcıların halihazırda 100 bin dolar değerinde kripto para aldığını gösteriyor.

Kaynak: TRT Haber