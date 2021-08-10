Twitter, ırkçı paylaşımların çoğunun İngiltere kaynaklı olduğunu açıkladı

Sosyal medya platformu Twitter'dan yapılan açıklamada, 11 Temmuz'daki final maçının ardından İngiliz futbolculara yönelik suç sayılan ırkçı paylaşımların yapıldığı ülkeler arasında, İngiltere'nin "açık ara önde" olduğu bildirildi.

Açıklamada, "EURO 2020 finali gecesi otomatik araçlarımız hemen devreye girdi ve 24 saat içinde 1622 küfürlü paylaşımı tespit edip kaldırmamızı sağladı." ifadesine yer verildi.

Kötüye kullanım nedeniyle askıya alınan hesapların yüzde 99'unun anonim olmadığı belirtilen açıklamada, kaç hesabın askıya alındığı bilgisi ise verilmedi.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ve İngiltere, Wembley Stadı'nda karşı karşıya gelmiş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta İtalya, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük kurarak kupayı kazanmıştı.

İngiltere'nin son üç penaltısını kaçıran Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka, karşılaşmanın ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate ise final maçının ardından yaptığı basın toplantısında, oyunculara yönelik ırkçı tacizi "affedilemez" olarak nitelemiş ve paylaşımların büyük çoğunluğunun İngiltere dışından yapıldığını söylemişti.

AA