WhatsApp Web: WhatsApp Web nasıl kullanılır [Windows 8.1+ ve Mac OSX 10.9+]

WhatsApp uygulamasını Apple App Store veya Microsoft Store aracılığıyla indirerek tarayıcınızdan WhatsApp'ı kullanbilirsiniz. WhatsApp'ın yalnızca işletim sistemi Windows 8.1 (veya üstü) veya Mac OSX 10.9 (veya daha yeni) ise Windows bilgisayarına yüklenebileceğini bilmelisiniz. WhatsApp Web Uygulamayı nasıl indirebileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz:



Windows 8.1+ üzerine kurmak için

1. Herhangi bir internet tarayıcısını aç - Chrome, Firefox, Opera, Edge - PC'nizde

2. Bu URL'yi kopyalayıp yapıştırın - https://www.whatsapp.com/download

3. Buradan Windows'a (64-Bit) tıklayın

4. İndirme tamamlandığında, WhatsApp.exe dosyasını açın.

5. WhatsApp'ın bilgisayarınıza yüklenmesini bekleyin.

6. Yükleme tamamlandığında, PC'nizin ekranında bir QR kodu göreceksiniz.

7. Akıllı telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasını açın ve WhatsApp Web sitesine gidin.

8. Giriş yapmak için QR kodunu tarayın

Mac OSX 10.9+ üzerine kurmak için

1. Herhangi bir internet tarayıcısını aç - Chrome, Firefox, Opera, Edge - PC'nizde

2. Bu URL'yi kopyalayıp yapıştırın - https://www.whatsapp.com/download

3. Buradan Mac OS X 10.9 ve üstü için İndir'e tıklayın.

4. İndirme tamamlandığında, WhatsApp.app dosyasını çalıştırmak için zip dosyasını açın.

5. İlk kurulumunuzda, WhatsApp'ı Uygulamalar klasörünüze ve masaüstü iskelesine eklemek isterseniz, uygulama size sorulacaktır.

6. Yükleme tamamlandığında, bilgisayarınızda WhatsApp uygulamasını başlatın ve oturum açmak için QR kodunu tarayın.

7. Alternatif olarak, Apple App Store'dan indirip yükleyebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 16:00