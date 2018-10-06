YouTube kayıt ve giriş: YouTube kanalı hesabı nasıl oluşturulur?

YouTube, basit ve erişilebilir video yükleme seçenekleriyle dünyanın en büyük video paylaşım platformudur.

YouTube, 2005 yılında Chard Hurley, Jawed Karim ve Steve Chen tarafından kuruldu.

İnanılmaz derecede başarılı bir lansmanın ardından, YouTube internet arama motoru devi Google tarafından satın alındı.

YouTube inanılmaz bir şekilde büyüdü ve Şubat 2017'den itibaren dakikada 400 saatten fazla video içeriği yüklenmeye başlandı.

Bugün, YouTube, ABD ve dünyanın en popüler ikinci sitesi olmayı başardı.

Şu anda bir milyardan fazla kişi YouTube'u kullanıyor. Bu rakam internetteki tüm kullanıcıların neredeyse üçte birine denk geliyor.

Burada, Gaste24.com'da YouTube sitesine nasıl kayıt olacağınızı, giriş yapacağınızı ve kendi YouTube hesabınıza nasıl erişeceğinizi bulabileceksiniz.

YouTube veya Google hesabı için nasıl kayıt olunur?

Google'ın 2006'daki 1.2 milyar dolarlık satın alma işlemi nedeniyle, tüm YouTube hesapları Google hesap hizmetlerine bağlanmıştır.

YouTube hesabınızı hem mobil hem de masaüstü cihazlarda oluşturabilirsiniz, ancak her iki yöntemde bazı kişisel bilgileri girmeniz gerekmektedir.

İlk olarak, web sitesinin sağ üst köşesinde mavi renkte bir İMZA düğmesini göreceğiniz www.youtube.com adresine gitmeniz gerekecektir.

Oturum Aç sayfası, mevcut Google hesabınızla giriş yapmanıza veya sıfırdan yepyeni bir tane oluşturmanıza olanak tanır.

Hesap oluştur'u tıkladıktan sonra, adınızı, soyadınızı ve e-posta adresinizi girmeniz gerekecektir.

Google daha sonra e-posta adresinizi onaylamanızı ister. Alternatif olarak yeni bir Gmail hesabı oluşturabilirsiniz.

Daha sonra en az sekiz haneli veya daha uzun bir şifre ile belirlemeniz gerekecektir. Şifrenin; harf, sayı ve # @ * ve % gibi sembolleri içeren güçlü bir kombinasyon olması gerekmektedir.

Google, sağladığınız e-posta adresine bir doğrulama kodu gönderecek ve bir sonraki adımda girmeniz gerekecektir.

Bu işlemler bittiğinde, hesabınızın güvenliğini sağlamak için yedek e-posta ve telefon numarası ekleme seçeneğiniz size sunulacaktır. Her iki seçenek de isteğe bağlıdır.

Google ayrıca, diğer kullanıcılara görünmeyen doğum tarihinizi ve cinsiyetinizi girmenizi ister ve bu bilgileri görünmesini istemezseniz bu adımı atlayabilirsiniz.

Ardından, Google'ın Hizmet Şartları'nı kabul etmeniz yeterlidir.

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 16:00