25 koyunu telef eden leopar yakalandı

Irak'ın kuzeyinde 25 koyunu öldürdüğü belirtilen nesli tükenmekte olan bir leopar, avcıların kurduğu kapanla yakalandı. Bir bacağı kopan leoparın koruma altına alındığı açıklandı.

Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırı yakından bulunan Duhok’un Zaho ilçesine bağlı Zireze köyünde 20'den fazla koyunun öldürülmesi üzerine demir kapan kuruldu.

Köy muhtarı tarafından kurulduğu belirtilen kapana yakalanan lepoarın dört gün boyunca kurtarılmayı beklediği belirtildi.

Köylüler gelmeden kapandan kurtulmayı başaran yaralı leopar, yaklaşık 2 kilometre ötede ihbar üzerine gelen polis ve hayvan koruma görevlileri tarafından bulundu.

Uyuşturucu iğne ile vurularak yakalanan çizgili leopar (İran Parsı) tedavi edilmek üzere Duhok’a nakledildi.

Çizgili leopar, Türkiye, İran, Afganistan ve Kafkasya'ya özgü bir panter alt türü olarak biliniyor. Vahşi doğada bu türden bin kadar leopar kaldığı tahmin edilirken, 200 kadarı da barınaklarda tutuluyor.

Kaynak: Euronews